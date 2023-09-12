«Паленый» Rolex и дорогостоящая сумка: Усик с дочерью рассказали, сколько стоит их образ — видео 12 сентября, 16:07 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик стал героем забавного видеоролика.

Известный украинский блогер Николас Карма спросил у именитого боксера и его дочери Елизаветы, сколько стоит их одежда.

Усик рассказал, что шорты покупал он давно, кроссовки ему подарили, а самой дорогостоящей вещью является сумка — 2 тысяч долларов. Александр также признался, что часы Rolex, которые он носит, приобрел в Турции.

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«Во время подготовки в Турции вышел на берег и увидел, что какие-то пацаны продают Rolex. Я подумал, если я даже куплю эти часы, фиг кто подумает, что они паленые. И я заплатил 100 баксов».

Елизавета, в свою очередь, рассказала, что ее кроссовки стоят 129 евро, штаны около 15 евро, а один из браслетов 20 евро. Что касается футболки, то она была куплена на заправке ОККО.

Дочь боксера рассказала, что она не посещает поединки отца. Все дело в том, что она очень переживает, а из-за этого Александр запрещает вживую наблюдать за ним.

Напомним, Усик вернулся в Украину после победы над Дюбуа.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер бросил грозный вызов Усику и пообещал устроить ему «войну».