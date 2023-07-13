«Зеленскому нужно волноваться?»: Усик ошеломил планами после завершения карьеры
Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинский чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик поделился планами после завершения профессиональной карьеры.
Именитый спортсмен признался, что хочет баллотироваться в президенты Украины.
«Вернусь в крузервейт после боя с Фьюри, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу с боксом и пойду в президенты (смеется — прим.).
Зеленскому нужно волноваться? Зеленский может быть спокойным, ведь у него есть сила", — приводит слова Усика Seconds Out.
Напомним, Усик проведет поединок с Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что украинец удивил публику, прочитав патриотический стих на встрече с Дюбуа.