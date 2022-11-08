Усик рассказал, почему не планирует нокаутировать Фьюри 8 ноября, 23:15 Усик может провести бой против Фьюри в следующем году (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился ожиданиями по поводу потенциального боя против британского обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Сообщает Irish Examiner.

Усик заявил, что Фьюри хороший боец и бой против него не будет легкой прогулкой, однако он сделает все для победы.

В то же время украинец не стремится победить британца досрочно.

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"Нокаут - это сложная задача для спортсмена. Я действительно не хочу ни у кого забирать здоровье. Я очень счастлив, когда оба оставляем ринг на своих ногах. Конечно, я хочу победить, но не хочу никому нанести вред", - сказал Усик.

Ранее Фьюри назвал Усика среди потенциальных соперников в следующем году, а украинец заявил, что хотел провести бой против британца в Украине.

3 декабря Фьюри встретится в ринге Дереком Чисорой.