«В лицо он говорит совершенно другое». Усик рассказал о встречах с Фьюри с глазу на глаз 14 августа, 12:43 Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александр Усик рассказал о встречах с глазу на глаз с обладателем пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри, который ранее объявил о завершении карьеры.

Слова обладателя четырех поясов приводит Mirror.

Ранее Фьюри заявил, что Усик не доставит ему проблем в ринге, так как Александр является обычным накачанным средневесом.

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На эти слова Тайсона украинец ответил: «Я хочу смеяться каждый раз, когда смотрю и слушаю его. Он говорил мне в лицо совершенно другие вещи, но я не собираюсь рассказывать вам то, что он сказал мне».

Также Усик выразил уверенность, что он таки проведет бой против Тайсона: «Я знаю, что мы будем биться».

Сообщалось, что Фьюри оставил чемпионский пояс по версии The Ring для победителя реванша между его соотечественником Энтони Джошуа и Усиком.

Ранее Тайсон записал странное видео, в котором жестко высказался об Александре и других лидерах супертяжелого дивизиона.

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