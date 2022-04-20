«Из-за активной антироссийской деятельности». Оккупационные власти Крыма отобрали у Усика награду «За верность долгу» 20 апреля, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Оккупационные власти Крыма лишили звездного украинского боксера Александра Усика, родившегося в Симферополе, награды «За верность долгу».

Так называемые власти оккупированного Крыма в своем постановлении объяснили, что приняли решение отобрать у Усика награду из-за его «антироссийской деятельности», сообщает Криминформ.



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Также боксер был лишен звания заслуженного работника физической культуры и спорта АРК.

«Предлагается лишить ряд лиц, ранее награжденных наградами Автономной республики Крым, данных наград в связи с ведением ими активной антироссийской деятельности и утратой морального права на ношение наград и знаков отличия Автономной республики Крым, которые приравнены к государственным наградам Республики Крым», — говорится в постановлении.

Кроме Усика, награды были лишены Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Инна Бордюг (Злата Огневич), Сергей Куницын, Николай Балан, Игорь Воронченко.

После чтения войны Усик вступил в тероборону, но позже выехал из Украины для подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что таким образом он принесет Украине больше пользы.

Ранее сообщалось, что Усик вместе со своей командой создал благотворительный фонд Usyk Foundation для помощи украинцам и воинам ВСУ.



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