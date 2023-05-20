«Чувствую его страх». Ломаченко пообещал уничтожить Хейни после его грязного поступка — видео

20 мая, 11:33
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Хейни толкнул Ломаченко (Фото:Top Rank)

Хейни толкнул Ломаченко (Фото:Top Rank)

Ночью состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни. Американец толкнул претендента на пояса во время битвы взглядов, ответ украинца не заставил долго ждать.

Ломаченко заявил, что поймает Девина в ринге, поскольку чувствует его страх.

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«Он мой. У него нет силы, я это почувствовал. Хейни боится, теперь я это увидел. Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я якобы дерусь грязно. Но сейчас очевидно, кто из нас на самом деле грязный боец.

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Он знает, что произойдет на ринге. Он все понимает. Я не буду останавливаться, буду работать", — сказал Ломаченко Boxing News 24.

https://www.youtube.com/embed/Vka0UgG4q3Y

Стоит отметить, что Хейни на пресс-конференции посоветовал Ломаченко почитать правила, потому что тот ведет грязную тактику боя.

Также сообщалось, что состоялась церемония взвешивания боксеров перед поединком.

Букмекеры дали свой прогноз на бой между Ломаченко и Хейни.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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