«Это ему нужен реванш, а не мне». Ломаченко прокомментировал возможный повторный бой с Хейни 30 мая, 10:53 Ломаченко рассказал о реванше с Хейни (Фото:Василий Ломаченко via Instagram)

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался о еще одном бое с Девином Хейни, который победил его в поединке за звание абсолютного чемпиона в легком весе.

По его словам, американец не согласится на реванш с ним, потому что понимает, что проиграл поединок.

«Этого не произойдет, потому что Хейни напуган. Он понимает, что проиграл бой. Реванша никогда не будет, потому что теперь Девин понимает свой уровень. Он поднимется в первый полусредний вес и будет драться только с обычными боксерами».

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Ломаченко добавил, что если Хейни хочет доказать свой уровень, ему нужно предложить драться с ним во второй раз.

«Вспомните, как он говорил о наследии перед нашим боем. Если ты заботишься о своем наследии, то должен провести реванш. Ему надо отомстить, но все в его руках. Этот реванш нужен ему, а не мне. Потому что я очень хорошо сплю по ночам. Если ты сильный человек, ты должен организовать еще один бой, но думаю, что этого никогда не произойдет», — заявил Ломаченко ES News.

Напоминаем, что команда украинского боксера была недовольна результатом боя и заявила, что будет подавать апелляцию.

Однако вице-президент компании Top Rank поставил крест на протесте Ломаченко.

Ранее сообщалось, что менеджер боксера написал письмо в боксерские организации, в котором попросил сделать украинца обязательным претендентом на чемпионский пояс.