«Я отомстил за Мухаммеда Али». Легендарный Майк Тайсон назвал свой любимый нокаут в карьере — видео 9 сентября, 11:49 Майк Тайсон нокаутировал Ларри Холмса (Фото:fightnews.info)

Железный Майк Тайсон признался, что получил большое удовольствие, нокаутировав Ларри Холмса.

По словам легенды, он отомстил Холмсу за жесткое избиение Мухаммеда Али в 1980-м году.

«Мой любимый нокаут — в бою с Ларри Холмсом.

Когда я был маленьким, он дрался с Мухаммедом Али в 1980 году и очень сильно надрал Али задницу. Мне было лет четырнадцать, и я говорил, что отомщу за Али. Я больше думал об этом, чем о самом нокауте, но это был хороший нокаут, он никогда раньше не был нокаутирован", — сказал Тайсон, передает Boxing Social.

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Недавно Майк Тайсон снова вышел в ринг и удивил фанатов.