«Не конец света»: лидер сборной Англии назвал причину ничьи против Украины

10 сентября, 13:08
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Харри Кейн (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Харри Кейн (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Капитан английской сборной Харри Кейн поделился мнениями по поводу дуэли со сборной Украины (1:1) в матче квалификации Евро-2024.

Футболист признался, что команда показала посредственную игру, ведь плохо отыграла в атаке.

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«Конечно, я немного разочарован. Мы контролировали игру, но нам немного не хватило в последней трети поля. У нас не было таких быстрых связок. Когда ты не в своей лучшей форме и все равно получаешь очко, это признак хорошей команды. Это не конец света.

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Я очень рад за Уокера, забившего дебютный гол за сборную Англии. У нас есть шутка об этом. Я сказал ему, что перед тем, как он уйдет на пенсию, я позволю ему пробить пенальти. Я в восторге от него.

У нас большая глубина состава, хорошая конкуренция. Возможно, мы впервые за долгое время опустились ниже стандартов. Так бывает в футболе, и мы хотим совершенствоваться", — приводит слова Кейна BBC.

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Ранее сообщалось, что легенда украинского футбола раскритиковал игроков сборной Украины.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Англии Харри Кейн

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