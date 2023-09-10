«Не конец света»: лидер сборной Англии назвал причину ничьи против Украины 10 сентября, 13:08 Харри Кейн (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Капитан английской сборной Харри Кейн поделился мнениями по поводу дуэли со сборной Украины (1:1) в матче квалификации Евро-2024.



Футболист признался, что команда показала посредственную игру, ведь плохо отыграла в атаке.

«Конечно, я немного разочарован. Мы контролировали игру, но нам немного не хватило в последней трети поля. У нас не было таких быстрых связок. Когда ты не в своей лучшей форме и все равно получаешь очко, это признак хорошей команды. Это не конец света.

Видео дня

Я очень рад за Уокера, забившего дебютный гол за сборную Англии. У нас есть шутка об этом. Я сказал ему, что перед тем, как он уйдет на пенсию, я позволю ему пробить пенальти. Я в восторге от него.

У нас большая глубина состава, хорошая конкуренция. Возможно, мы впервые за долгое время опустились ниже стандартов. Так бывает в футболе, и мы хотим совершенствоваться", — приводит слова Кейна BBC.

Ранее сообщалось, что легенда украинского футбола раскритиковал игроков сборной Украины.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.