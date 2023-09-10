«Цыганков — слабенький, а Мудрик стоял»: легенда украинского футбола раскритиковал игроков сборной Украины 10 сентября, 11:43 Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Специалист поздравил подопечных Сергея Реброва, которые отдали все, чтобы получить положительный результат.

«Болел за наших и рад, что удалось добиться почетного результата с англичанами — сыграть вничью. Это сборная Украины осуществила за счет колоссальной игровой дисциплины на поле. Как в среднем звене, так и в защите. Наши футболисты страховали друг друга, все было нормально. Да и голкипер наш сыграл здорово.

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Ребята отработали очень хорошо — так что могут не отойти до 12 сентября, до матча с итальянцами. Они сделали все, что могли, и я не видел у англичан наличия по-настоящему стопроцентных голевых моментов. Так что наши футболисты — молодцы, молодцы и еще раз молодцы! Заработали одно очко, которое многое стоит".

Сабо раскритиковал ведущих игроков национальной сборной Украины.

«Цыганков во вроцлавском матче был слабенький. Что-то особенное на протяжении всей игры, кроме участия в голевой комбинации, он сделал? Нет. Возможно, это объясняется тем, что в чемпионате Испании каждый матч выкладывается за Жирону и потратил немало сил. А Мудрик — это вообще! Где его скорость? В первом тайме он стоял, и один или два раза мяч получил. А надо же самому его искать! Возьми, иди внутрь, попроси сюда, потом назад — и сделай рывок вперед. Потом остановись, снова отскочи назад и достань этот мяч. Но нет — он стоит как столбик.

Играть в АПЛ? Да не будет он играть! Да, у него есть скорость, но что — будем стометровку бегать? Вот вспомните эпизод, случившийся минут за пять до конца матча. Дали ему мяч на свободное пространство, он помчался — и… защитник его «накрыл». А было бы правильнее Мудрику сделать по-другому: остановиться, стартовать, рвануть вправо, потом влево. Сделать так, чтобы этот защитник не смог с ним справиться. А наш игрок бежал, пока не упал. А Яремчук? Он, правда, не в форме, ведь долгое время не имел игровой практики. Потому я даже не знаю, почему Сергей Ребров его поставил в старте", — рассказал Сабо в интервью UA-Football.

Ранее сообщалось, что Ребров оценил ничью Украины в матче с Англией в отборе Евро-2024.

Напомним, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.

