Легенда Шахтера завершил карьеру футболиста

10 июля, 12:17
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Андрей Пятов провел в Шахтере 16 лет (Фото:ФК Шахтер)

Андрей Пятов провел в Шахтере 16 лет (Фото:ФК Шахтер)

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов завершил карьеру футболиста.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Пятов останется в Шахтере и будет работать в тренерском штабе команды.

Прощальный матч в составе донецкого клуба Пятов сыграет 6 августа в Лондоне против Тоттенхэма.

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Пятов выступал за Шахтер с 2007 года. Он сыграл за «горняков» 482 матча — это третий показатель в истории клуба и наибольшее количество игр среди вратарей.

Пятов 11 раз становился чемпионом Украины, 8 раз выигрывал Кубок страны, 6 — Суперкубок. В 2009 году он стал обладатель Кубка УЕФА.

На его счету 102 матча за сборную Украины.

30 июня этого года у него завершился контракт с донецким клубом.

Ранее Шахтер официально объявил о назначении Патрика ван Леувена новым главным тренером клуба после прекращения сотрудничества с Игорем Йовичевичем.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер Андрей Пятов

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