Стали известны стартовые составы на матч Англия — Украина 26 марта, 17:39 Матч Англия-Украина начнется в 19:00 (Фото:УАФ)

Сборные Англии и Украины объявили стартовые составы на матч отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.



Стартовые составы:

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн

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Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Геи, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни



Украина: Трубин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Яремчук

Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихаленок



Поединок состоится сегодня, 26 марта, в 19:00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Уэмбли.

Сообщалось, что в заявку сборной Украины на матч с Англией не попали Андрей Ярмоленко и Денис Попов.

Ранее Украина со счетом 2:0 обыграла английский Брентфорд в товарищеском матче.