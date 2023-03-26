Стали известны стартовые составы на матч Англия — Украина
Матч Англия-Украина начнется в 19:00 (Фото:УАФ)
Сборные Англии и Украины объявили стартовые составы на матч отбора на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия — Украина можно здесь
Стартовые составы:
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Беллингем, Мэддисон, Сака, Кейн
Запасные: Рамсдейл, Форстер, Триппьер, Геи, Грилиш, Филлипс, Галлахер, Тоуни
Украина: Трубин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик, Яремчук
Запасные: Лунин, Шевченко, Соболь, Сарапий, Сидорчук, Коноплянка, Довбик, Мирошниченко, Буяльский, Цыганков, Бондаренко, Пихаленок
Поединок состоится сегодня, 26 марта, в 19:00 по киевскому времени в Лондоне на стадионе Уэмбли.
Сообщалось, что в заявку сборной Украины на матч с Англией не попали Андрей Ярмоленко и Денис Попов.
Ранее Украина со счетом 2:0 обыграла английский Брентфорд в товарищеском матче.