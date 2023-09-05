«Убили более 500 п****ов». Президент украинского клуба рассказал о достижениях батальона Днепр-1 на войне против России 5 сентября, 10:58 Юрий Береза (Фото:СК Днепр-1)

Президент Днепра-1 Юрий Береза рассказал о потерях российской армии, которые ей нанес батальон за последние три месяца.

В интервью Украинскому футболу Береза заверил, что батальон Днепр-1 за это время смог убить и ранить более 2500 захватчиков.

«За три месяца ротации батальон «Днепр-1» убил более пятисот п****ов и искалечил около двух тысяч. Вы только представьте, сколько мы их положили. Наши потери существенно меньше.

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Самая большая проблема — п****ов очень много. Но мы их убивали, убиваем и будем убивать, пока не освободим нашу землю", — сказал Береза.

Ранее Юрий Береза грубо унизил бывшего тренера Днепра-1 Александра Кучера после провальных результатов.

Также президент Днепра-1 поставил точку в вопросе связей Коломойского с серебряным призером УПЛ 2022/23.