Больше 100 миллионов: Реал согласовал переход одного из самых перспективных игроков мира

7 июня, 19:05
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Джуд Беллингем (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Джуд Беллингем (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Дортмундская Боруссия официально объявила, что полузащитник команды Джуд Беллингем перейдет в Реал.

Клубы достигли соглашение по трансферу 19-летнего англичанина. Стороны согласовали сделку, однако теперь им предстоит обсудить детали перехода.

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Согласно протоколу, Реал заплатит за Беллингема 103 миллиона евро. Также в договоре предусмотрены бонусы в размере до 30% от суммы трансфера, выплата которых будет зависеть от спортивных достижений Реала, спортивных достижений и результатов игрока.

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В прошедшем сезоне Джуд провел 42 матча за немецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 14 голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что обладатель Золотого мяча заключил невероятный контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Напомним, жена Лунина намекнула на уход украинского вратаря из Реала.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид

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