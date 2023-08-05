Жесткий ответ Шахтера. Четвертьфиналист Лиги чемпионов сделал предложение по Трубину 5 августа, 12:24 Анатолий Трубин (Фото:УАФ)

Голкипер сборной Украины все ближе к тому, чтобы покинуть донецкий клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Record, Бенфика сделала предложение по вратарю в размере 12 миллионов евро.

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Шахтер рассмотрел вариант с продажей украинца в Бенфику, однако за такую сумму готов продать лишь 50% прав на игрока.

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«Горняки» требуют за Трубина 22 миллиона евро, несмотря на то, что контракт с Анатолием истекает летом следующего года.

Отмечается, что Интер остается в претендентах на 22-летнего футболиста, а также Астон Вилла рассматривает возможность подписания Трубина.

Ранее сообщалось, что Интер заинтересовался другим украинским голкипером.

Напомним, мадридский Реал готов избавиться от Лунина, назвав цену за игрока.