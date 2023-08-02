Интер заинтересовался другим украинским голкипером — СМИ 2 августа, 10:27 Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин может перебраться в Серию А.

Об этом сообщает InterLive.it.

По информации источника, после неуспешных переговоров с донецким Шахтером по трансферу Трубина, Интер заинтересовался запасным голкипером «сливочных». Однако отмечается, что «нерадзурри» готовы заплатить за украинца четыре миллиона в то время, как Реал хочет получить восемь.

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Впрочем главной целью Интера остается голкипер Баварии Ян Зоммер.

Отметим, что 24-летний вратарь хотел бы отработать свой контракт до конца, который заканчивается летом следующего года.

Ранее украинский журналист и инсайдер Игорь Цыганык заверил, что Анатолий Трубин уже согласовал контракт с Интером. Однако голкипер быстро опроверг эту информацию.