Конец эпохи. Реал объявил об уходе из клуба лучшего футболиста мира

4 июня, 13:36
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Бензема выиграл с реалом 25 титулов (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Бензема выиграл с реалом 25 титулов (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

Мадридский Реал объявил об уходе из клуба французского форварда Карима Бензема, который был признан лучшим футболистом мира в 2022 году.

Об этом сообщает официальный сайт Реала.

У Бензема завершается контракт с Реалом 30 июня 2023 года и стороны решили не продлевать соглашение.

Бензема выступал за Реал с 2009 года. Французский форвард забил за «сливочных» 353 голов, что является вторым показателем в истории клуба.

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За 14 сезонов в составе Реала Бензема выиграл 25 титулов: п'ять Лиг чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, четыре Суперкубка Европы, четыре чемпионата Испании, три Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

Ранее Реал объявил об уходе из клуба полузащитника Марко Асенсио.

Также сообщалось, что по окончании сезона мадридский клуб покинет нападающий Эден Азар.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Карим Бензема ФК Реал Мадрид

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