На звезду сборной Украины кроме Арсенала претендует еще один топ-клуб Англии — СМИ 31 декабря, 12:55 Мудрик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге (Фото:ФК Шахтер)

Лондонский Челси может приобрести полузащитника сборной Украины и донецкого Шахтера Михаила Мудрика, которым также интересуется другой лондонский клуб — Арсенал, сообщает The Guardian.

По информации источника, усиление атаки — приоритетная цель для Челси, поскольку клуб потерял нападающего Армандо Броху из-за травмы до конца сезона.

Отмечается, что Челси договорились о соглашении с форвардом РБ Лейпцигом Кристофером Нкунку на лето, но также заинтересован и в Мудрике и готов составить конкуренцию Арсенал в борьбе за украинца.

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Ранее сообщалось, что Шахтер отказался от предложения Арсенала продать Михаила Мудрика за более 62 млн евро.

Перед этим директор по футболу Шахтера Дарио Срна дал понять, что дончане готовы продать Мудрика за сумму более 100 млн евро.