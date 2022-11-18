Футбол по шариату. 6 причин считать, что проведение чемпионата мира в Катаре — большая ошибка 18 ноября, 08:21 Сюжет В Катаре готовятся к началу чемпионата (Фото:REUTERS/John Sibley)

В декабре 2010 года исполком ФИФА принял решение о месте проведения мировых первенств 2018 и 2022 годов. Первое отдали России (и не лишили ее права принимать чемпионат после начала войны против Украины), второе — Катару. За 12 лет, прошедших после того заседания, доводы в пользу выбора ближневосточного эмирата не стали более понятны. Абсолютная монархия, где неприкрыто нарушаются права человека и где большинство жителей весьма слабо интересуются футболом, — в таком государстве соберутся лучшие 32 сборные планеты.



В начале ноября 2022 года бывший президент ФИФА Зепп Блаттер признался и интервью Tages-Anzeiger, что выбор Катара хозяином чемпионата мира 2022 был ошибкой. «Это слишком маленькая страна. Футбол и чемпионат мира слишком велики для них», — сказал Блаттер.

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Он добавил, что в 2010-м было «почти согласовано», что чемпионат мира 2022 пройдет в США. Но аргументы катарцев перевесили…

НВ приводит шесть очевидных скандальных фактов, подтверждающих, что розыгрыш звания сильнейшей футбольной державы пройдет не в том месте (и не в то время).

1 Строительство восьми современных стадионов на пустынном полуострове — заслуга сотен тысяч иностранных рабочих. Люди из нищих районов Индии, Бангладеш, Непала, Филиппин и других стран ехали на стройки в Катар в надежде заработать. Однако условия труда в эмирате зачастую оказывались рабскими.

По данным Amnesty International за 2013 год, 94% рабочих в Катаре являлись иностранцами, их размещали в домах без элементарных удобств, таких как водопровод, канализация или электричество. О медицинской страховке речи не могло быть, люди порой работали по 12 часов в день под палящим солнцем, а задержки зарплаты были обычным явлением.

В 2017—2018 годах власти Катара реформировали трудовое законодательство. В стране ввели минимальную зарплату ($275 в месяц), мигранты получили право менять место работы без согласия работодателя (отменили так называемую систему кафала — аналог крепостного права), а правительство выплатило $320 млн компенсаций за недоплаты иностранцам, трудившимся на объектах ЧМ 2022.

The Guardian информировала о гибели как минимум 6500 рабочих во время строительства стадионов, власти Катара категорически отрицают это. «Назовите фамилии погибших!» — кипятился на недавней пресс-конференции министр труда Али бин Самих аль-Марри, сообщал France24.

«Большая трагедия заключается в том, что власти не смогли должным образом расследовать причины многих смертей рабочих, посчитав их „естественными“, „необъяснимыми“ или „остановками сердца“, оставив их семьи без компенсации, поскольку эти причины не считаются связанными с работой», — отмечали в Human`s Rights Watch.

2 Права женщин и ЛГБТ — тема, постоянно всплывающая в дискуссиях о странах Персидского залива и Аравийского полуострова. В Катаре только с 1999 года женщинам предоставили избирательные права. Секс и рождение ребенка вне брака — уголовно наказуемы. Оплата труда женщин — на 25—50% ниже, чем мужчин.

Гомосексуальные отношения наказываются тюремным заключением до семи лет (независимо от пола). Шариат предусматривает даже смертную казнь для мусульман, уличенных в сексуальных связях с мусульманами своего пола, но, по данным правозащитников, эта мера наказания в Катаре не применялась.

Женщина молится на набережной в Дохе / Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Оргкомитет чемпионата мира в 2020 году разрешил демонстрацию радужных флагов ЛГБТ на стадионах и заверил, что уважает принципы ФИФА о недопустимости дикриминации. Но в ноябре 2022 года официальный посол ЧМ, бывший футболист катарской сборной Халед Салман оскандалился в интервью ZDF. По его словам, приехавших на чемпионат болельщиков-геев «могут увидеть дети». «Они (ЛГБТ+ фаны — ред.) должны принять наши правила. Гомосексуальность — это харам (нечто недопустимое в исламе — ред.). Это ментальное нарушение».

После этих слов представитель оргкомитета потребовал, чтобы немецкие журналисты прекратили съемку.

3Критика эмира в Катаре законодательно запрещена, оппозиционной прессы как таковой в стране нет. Зато есть желание властей показать себя и страну в лучшем виде. Для этого, как известил официальный сайт турнира, были отобраны 400 «фан-лидеров» из 60 стран для «сбора информации от болельщиков, исследований, создания контента и распространения сообщений».

Daily Mail писала, что «фан-лидеры» должны были размещать в соцсетях хвалебные посты о подготовке к чемпионату и предоставлять скриншоты в оргкомитет. В СМИ отмечали, что за это им оплачивали перелеты, проживание и дарили билеты на игры, организаторы отрицали оплату блогеров.

В то же время иностранные журналисты, прибывшие в Катар, уже столкнулись с препятствиями. Обычное включение датских телевизионщиков из Дохи было грубо прервано секьюрити.

«Перед нами потом извинились, — написал корреспондент Расмус Танхольдт. — Но не произойдет ли подобное и с другими медиа?»

4 Чемпионат мира проходит зимой. Всегда, начиная с 1930 года, его проводили, когда в Северном полушарии было лето. Сейчас о таких атрибутах боления, как фан-зоны на свежем воздухе, любителям футбола в Европе стоит забыть.

В июне-июле проводить матчи в Катаре, даже с учетом установленных на стадионах систем кондиционирования, невозможно: дневная температура достигает 50 °C. В ноябре-декабре ожидается от 20 до 30 градусов.

Такие сроки турнира ударили по футболистам. Европейские чемпионаты, где играют ведущие спортсмены, пришлось прервать. На подготовку к ЧМ 2022 у сборных было всего несколько дней (а не три-четыре недели, как бывало обычно).

5 Как отмечает The Athletic, по сути, все 64 матча будут сыграны в одном городе — Дохе. Лусаил, Эль-Вакра и Эр-Райян — пригороды, только Эль-Хаур расположен в 50 км. Это означает неминуемые транспортные проблемы, особенно в первые две недели чемпионата, констатирует издание. Страну с населением меньше 3 млн человек посетит как минимум миллион туристов.

Три ветки столичного метро, очевидно, не справятся с пассажиропотоком. Организаторы уже заявили, что используют 3800 автобусов и электробусов для развозки фанов на стадионы и в фан-зоны, но в каждый поместится не более 40 пассажиров.

Королевская стража Катара / Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Проблема № 2 — стюарды. В Катаре никогда не сталкивались с необходимостью контролировать десятки тысяч фанов в одной локации.

Наконец, размещение приезжих. Мест в отелях катастрофически не хватает, цены заоблачные. Бюджетный вариант — палатка за 1450 долларов на семь ночей, душ и туалет — на улице.

Многие британские фаны, по данным СМИ, решили остановиться в соседних странах (ОАЭ, Бахрейн), а в Катар прилетать только на матчи.

6 Сборная Катара никогда не пробивалась в финальную стадию чемпионатов мира, единственный успех за всю историю — выигрыш титула чемпионов Азии 2019 года. Право проводить чемпионат, тем не менее, катарцы заполучили с первой попытки.

И прежде мировые первенства порой отдавали странам, где футбол не является спортом номер один (Швеция, США…) Но там все же был приличный интерес к этой игре и немалая болельщицкая база.

«В стране размером с Косово и с меньшим количеством жителей, чем в Берлине, теперь есть восемь ультрасовременных стадионов с кондиционерами. Но нет фан-культуры, которая могла бы извлечь из этого пользу. Зачастую на матчи катарской лиги не приходит даже 1000 зрителей. В Катаре футбол — непопулярный вид спорта даже на любительском уровне, а для девушек практически нет возможности попинать мяч», — написал в своей колонке директор Евро 2024, чемпион мира 2014 года Филипп Лам, его цитирует Трибуна.

По его словам, на Ближнем Востоке и в арабоязычном мире в целом немало стран с футбольными традициями, где можно было бы создать достойную атмосферу для соревнований такого уровня. Катар и близко нельзя сравнить с Марокко или Алжиром.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ