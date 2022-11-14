Кто выиграет ЧМ-2022? Букмекеры назвали фаворитов турнира 14 ноября, 18:11 Бразилия — фаворит ЧМ-2022 по мнению букмекеров (Фото:Сборная Бразилии via Instagram)

Перед стартом чемпионата мира-2022 по футболу, который начнется 20 ноября 2022 года, букмекеры определили фаворитов турнира.

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill считает, что главный фаворит на завоевание трофея – сборная Бразилии с коэффициентом 5.00.

Чуть меньше шансов на итоговый успех она отдает команде Аргентины – 6.00. На третьем месте среди ее котировок – Франция с коэффициентом 7.50.

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Выигрыш мундиаля хозяевами турнира сборной Катара оценивается коэффициентом 251.00.

Меньше всего шансов на успех среди всех участников турнира имеют Коста-Рика, Саудовская Аравия и Иран — 501.00.

Коэффициенты на победу на ЧМ-2022

1. Бразилия - 5.00

2. Аргентина - 6.00

3. Франция - 7.50

4. Англия - 8.00

5. Испания - 9.00

6. Германия - 11.00

7. Португалия - 13.00

8. Нидерланды - 15.00

9. Бельгия - 17.00

10. Дания - 29.00

11-12. Хорватия - 51.00

11-12 Уругвай - 51.00

13. Сербия - 67.00

14-15. Швейцария - 81.00

14-15 Сенегал - 81.00

16-19. Мексика - 101.00

16-19. Польша - 101.00

16-19. США - 101.00

16-19. Уэльс - 101.00

20-22. Эквадор - 151.00

20-22. Гана - 151.00

20-22. Канада - 151.00

23. Марокко - 201.00

24-27. Южная Корея - 251.00

24-27. Камерун - 251.00

24-27. Япония - 251.00

24-27. Катар - 251.00

28. Тунис - 301.00

29. Австралия - 401.00

30-32. Коста-Рика - 501.00

30-32. Саудовская Аравия - 501.00

30-32. Иран - 501.00

Ранее сообщалось, что составы на ЧМ-2022 объявили сборные Аргентины, Испании, Португалии, Англии, Бельгии, Бразилии, Хорватии, Франции и Германии.

