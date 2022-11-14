Кто выиграет ЧМ-2022? Букмекеры назвали фаворитов турнира
Бразилия — фаворит ЧМ-2022 по мнению букмекеров (Фото:Сборная Бразилии via Instagram)
Перед стартом чемпионата мира-2022 по футболу, который начнется 20 ноября 2022 года, букмекеры определили фаворитов турнира.
Авторитетная британская букмекерская контора William Hill считает, что главный фаворит на завоевание трофея – сборная Бразилии с коэффициентом 5.00.
Чуть меньше шансов на итоговый успех она отдает команде Аргентины – 6.00. На третьем месте среди ее котировок – Франция с коэффициентом 7.50.
Выигрыш мундиаля хозяевами турнира сборной Катара оценивается коэффициентом 251.00.
Меньше всего шансов на успех среди всех участников турнира имеют Коста-Рика, Саудовская Аравия и Иран — 501.00.
Коэффициенты на победу на ЧМ-2022
1. Бразилия - 5.00
2. Аргентина - 6.00
3. Франция - 7.50
4. Англия - 8.00
5. Испания - 9.00
6. Германия - 11.00
7. Португалия - 13.00
8. Нидерланды - 15.00
9. Бельгия - 17.00
10. Дания - 29.00
11-12. Хорватия - 51.00
11-12 Уругвай - 51.00
13. Сербия - 67.00
14-15. Швейцария - 81.00
14-15 Сенегал - 81.00
16-19. Мексика - 101.00
16-19. Польша - 101.00
16-19. США - 101.00
16-19. Уэльс - 101.00
20-22. Эквадор - 151.00
20-22. Гана - 151.00
20-22. Канада - 151.00
23. Марокко - 201.00
24-27. Южная Корея - 251.00
24-27. Камерун - 251.00
24-27. Япония - 251.00
24-27. Катар - 251.00
28. Тунис - 301.00
29. Австралия - 401.00
30-32. Коста-Рика - 501.00
30-32. Саудовская Аравия - 501.00
30-32. Иран - 501.00
Ранее сообщалось, что составы на ЧМ-2022 объявили сборные Аргентины, Испании, Португалии, Англии, Бельгии, Бразилии, Хорватии, Франции и Германии.