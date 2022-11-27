Испания — Германия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2022 27 ноября, 03:21 Испания лидирует в группе после 1-го тура (Фото:REUTERS/Carl Recine)

НВ следит за ходом игры второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Испании и Германии. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 27 ноября.



Ориентировочные составы:

Испания: Симон — Аспиликуэта, Родри, Лапорт, Альба — Педри, Бускетс, Гави — Ф. Торрес, Асенсио, Ольмо

Германия: Нойер — Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум — Киммих, Гюндоган — Гнабри, Мюллер, Мусиала — Хаверц

Видео дня

Матч состоится в катарском Эль-Хауре на стадионе Эль-Баит. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Испания разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 в первом туре. Сборная лидирует в группе E с 3 очками, опережая вторую в таблице Японию по разнице мячей.

Команда потерпела одно поражение в 12 последних играх во всех турнирах при девяти победах и двух ничьих. Коллектив не имеет кадровых проблем перед игрой.

Германия проиграла Японии со счетом 1:2 в первом туре. Сборная занимает третье место и потеряет шансы на плей-офф в случае поражения и победы Японии над Коста-Рикой.

Команда одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей. За коллектив может не сыграть полузащитник Сане (травма).

Статистика знает 13 матчей между соперниками. Испания одержала пять побед, Германия — три. Еще пять поединков завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Испания является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 2,30, то, что выиграет Германия, оценивается в 2,90, ничья — в 3,50.