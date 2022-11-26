Испания — Германия. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 26 ноября, 16:39 Германия проиграла Японии в первом туре ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Испании и Германии.

Поединок Испания — Германия состоится в Эль-Хауре 27 ноября, на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Испании перед матчем:

разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 в первом туре;

лидирует в группе E с 3 очками, опережая вторую в таблице Японию по разнице мячей;

потерпела одно поражение в 12 последних играх во всех турнирах при девяти победах и двух ничьих;

не имеет кадровых проблем перед игрой.

Что нужно знать про сборную Германии перед матчем:

проиграла Японии со счетом 1:2 в первом туре;

занимает третье место и потеряет шансы на плей-офф в случае поражения и победы Японии над Коста-Рикой;

одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;

под вопросом участие полузащитника Сане ( травма).

Ориентировочные составы:

Испания: Симон — Аспиликуэта, Родри, Лапорт, Альба — Педри, Бускетс, Гави — Ф. Торрес, Асенсио, Ольмо

Германия: Нойер — Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум — Киммих, Гюндоган — Гнабри, Мюллер, Мусиала — Хаверц