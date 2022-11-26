Испания — Германия. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

26 ноября, 16:39
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Германия проиграла Японии в первом туре ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Германия проиграла Японии в первом туре ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Испании и Германии.

Поединок Испания — Германия состоится в Эль-Хауре 27 ноября, на стадионе Эль-Баит. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Испании перед матчем:

  • разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 в первом туре;
  • лидирует в группе E с 3 очками, опережая вторую в таблице Японию по разнице мячей;
  • потерпела одно поражение в 12 последних играх во всех турнирах при девяти победах и двух ничьих;
  • не имеет кадровых проблем перед игрой.
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Что нужно знать про сборную Германии перед матчем:

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  • проиграла Японии со счетом 1:2 в первом туре;
  • занимает третье место и потеряет шансы на плей-офф в случае поражения и победы Японии над Коста-Рикой;
  • одержала одну победу в четырех последних играх во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
  • под вопросом участие полузащитника Сане (травма).

Ориентировочные составы:

Испания: Симон — Аспиликуэта, Родри, Лапорт, Альба — Педри, Бускетс, Гави — Ф. Торрес, Асенсио, Ольмо

Германия: Нойер — Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум — Киммих, Гюндоган — Гнабри, Мюллер, Мусиала — Хаверц

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ЧМ-2022 Сборная Испании Сборная Германии

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