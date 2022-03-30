Определились 27 участников чемпионата мира по футболу 30 марта, 13:44 Цей матеріал також доступний українською Роберт Левандовски сыграл с капитанской повязкой в цветах украинского флага (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Определились 27 сборных из 32-х, которые квалифицировались на чемпионат мира по футболу в Катаре.

По итогам плей-офф в европейской квалификации на мундиаль пробились Польша и Португалия, оставившие за бортом Швецию и Северную Македонию соответственно.

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Также состоялись решающие матчи плей-офф в Африке, по итогам которых на ЧМ-2022 вышли Гана, Тунис, Марокко, Сенегал и Камерун.

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Таким образом, уже известны 19 участников чемпионата мира из 32-х: Катар, Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Польша, Португалия, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор, Иран, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Канада, Гана, Тунис, Марокко, Сенегал и Камерун.



Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится в пятницу, 1 апреля.

Мундиаль пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что матч Шотландия — Украина в полуфинале плей-офф квалификации на ЧМ-2022, который должен состоятся 24 марта, пройдет в июне.

В случае победы над Шотландией в финале плей-офф Украина сыграет с Уэльсом.

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