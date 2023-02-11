Шахтер объявил о подписании вратаря сборной Украины 11 февраля, 13:22 Дмитрий Ризнык подписал контракт на 5 лет (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер полтавской Ворсклы и сборной Украины Дмитрий Резник стал игроком донецкого Шахтера.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Соглашение с футболистом рассчитано до 2028 года.

Ризнык дебютировал в украинской Премьер-лиге в октябре 2019 года и в первом же сезоне стал финалистом Кубка Украины.

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Вратарь провел за Ворсклу 80 матчей и имеет опыт выступлений в Лиге конференций.

В составе сборной Украины U20 стал победителем молодежного чемпионата мира 2019 года.

В ноябре 2021 года Ризнык дебютировал за главную национальную команду, за которую на этот момент провел два поединка.

Ранее Шахтер объявил о подписании 18-летнего венесуэльского форварда Кевина Келси.

Перед этим в донецкий клуб вернулся защитник Ярослав Ракицкий.

Также «горняки» оформили трансфер грузинского защитника Георгия Гочолейшвили.