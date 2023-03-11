Днепр-1 — Динамо. Онлайн-трансляция матча украинской Премьер-лиги 11 марта, 01:14 Днепр-1 принимает на своем поле Динамо (Фото:ФК Динамо)

NV следит за ходом игры 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между Днепром-1 и Динамо. Начало — в 13:00 по киевскому времени 12 марта.



Ориентировочные составы:

Днепр-1: Валеф — Хайнер, Сваток, Федорив, Амаш — Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок — Гуцуляк, Бланко — Довбик

Динамо: Нещерет — Караваев, Попов, Сирота, Дубинчак — Сидорчук, Гармаш, Буяльский — Волошин, Кабаев — Ванат

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Матч состоится в Ужгороде на стадионе Авангард. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал 2+2.

Днепр-1 лидирует в УПЛ, опережая Шахтер по личным встречам (по 36 баллов). В случае потери очков команда рискует потерять первое место в таблице.

Клуб не знает побед три поединка кряду во всех турнирах при двух ничьих в последних играх. За коллектив не сыграют защитники Сарапий (дисквалификация), Маттаррита, Пурита, полузащитник Лучкевич (травмы).

Динамо занимает 4-е место с отставанием в пять очков от соперника. В случае победы команда поднимется на третью позицию, если Заря не выиграет.

Клуб одержал одну победу в последних пяти играх, включая товарищеские встречи, при одном поражении. Коллектив не сможет рассчитывать на полузащитника Шапаренко (травма).

Статистика знает пять официальных матчей между командами. Днепр-1 победил дважды, Динамо — трижды. Пока что в этих играх ничья не фиксировалась.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы Bwin: Динамо является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 2,35 то, что выиграет Днепр-1, оценивается в 2,80, ничья — в 3,40.

