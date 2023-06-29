«Ненавижу этот клуб». Тоттенхэм подписал хейтера своей команды
Мэддисон — игрок Тоттенхэма (Фото:ФК Тоттенхэм)
Лондонцы, получившие предложение по трансферу Гарри Кейна в Баварию, объявили о подписании игрока сборной Англии и Лестера Джеймса Мэддисона.
Контракт с футболистом рассчитан до лета 2028 года, сообщает официальный сайт Тоттенхэма.
Лондонский клуб заплатил за англичанина около 40 млн евро.
Мэддисон решил покинуть Лестер после вылета команды в Чемпионшип.
Отметим, что Джеймс является основным игроком в сборной Англии.
Интересно, что около десяти лет назад Мэддисон негативно высказывался о Тоттенхэме и желал клубу поражений.
«Надеюсь, Луис Суарес уничтожит Тоттенхэм, я ненавижу «шпор»,
Я терпеть не могу Гарета Бэйла, Уилшир в 10 раз лучше" — писал Мэддисон в Twitter.
Ранее сообщалось, что Кай Хаверц перешел из лондонского Челси в Арсенал.