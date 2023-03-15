Фейеноорд — Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги Европы

15 марта, 02:30
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Шахтер навещает Фейеноорд (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер навещает Фейеноорд (Фото:ФК Шахтер)

NV следит за событиями ответной игры 1/8 финала Лиги Европы между Фейеноордом и Шахтером (первый поединок — 1:1). Начало — в 22:00 по киевскому времени 16 марта.

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Ориентировочные составы:

Фейеноорд: Велленройтер, Хартман, Виффер, Ганцко, Геертрейд, Джаханбахш, Идрисси, Кокджу, Педерсен, Хименес, Дилросун

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Ракицкий, Назарина, Михайличенко, Бондарь, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Траоре

Видео дня

Матч состоится в Роттердаме на стадионе Де Кейп. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia.

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Фейеноорд выйдет в четвертьфинал в случае победы. Команда лидирует в нидерландской лиге с отрывом в три очка от ближайшего преследователя Аякса.

Клуб не знает поражений 17 игр подряд во всех турнирах при 12 победах и пяти ничьих. Коллектив не сможет рассчитывать на вратаря Бейлова, полузащитника Тимбера (травмы).

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Шахтер станет участником четвертьфинала в случае победы. Команда лидирует в украинской Премьер-лиге, опережая идущий вторым Днепр-1 на три очка.

Клуб потерпел одно поражение в 10 последних играх во всех турнирах при пяти победах и четырех ничьих. За коллектив не сыграет защитник Корниенко (травма).

Статистика знает три официальных поединка между соперниками. В двух случаях выиграл Шахтер, один матч завершился вничью.

Прогноз букмекеров из авторитетной William Hill сводится к тому, что фаворит — Фейеноорд. Коэффициент на его победу равен 2,30. Успех Шахтера оценивается в 3,00, ничья — в 3,50.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы Фейеноорд (Роттердам) ФК Шахтер

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