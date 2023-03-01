Шахтер в день закрытия трансферного окна объявил о подписании легионера

1 марта, 17:33
Поделиться:
Тоиров подписал контракт до 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Тоиров подписал контракт до 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании 18-летнего полузащитника Хусрава Тоирова из Таджикистана.

Тоиров перешел в Шахтер из казахстанского Атырау, сообщает официальный сайт горняков.

Тоиров подписал с Шахтером контракт до 2028 года.

Тоиров - воспитанник таджикистанского клуба Локомотив-Памир, за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го года в 15 лет.

Видео дня

Читайте также:

Дублем в составе Шахтера отличился Сикан (Фото:ФК Шахтер) Шахтер разгромил Минай и сократил отставание от лидера в украинской Премьер-лиге — видео

В августе 2022 года он перешел в Атырау, за который сыграл 11 матчей и отличился двумя голевыми передачами.

Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана, за которую провел 5 матчей.

Трансферное окно в Украине закрывается 1 марта.

Ранее Шахтер объявил о подписании 18-летнего венесуэльского форварда Кевина Келси.

Перед этим «горняки» оформили трансфер грузинского защитника Георгия Гочолейшвили.

Также в донецкий клуб вернулся Ярослав Ракицкий.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Таджикистан ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X