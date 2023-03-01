Шахтер в день закрытия трансферного окна объявил о подписании легионера 1 марта, 17:33 Тоиров подписал контракт до 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании 18-летнего полузащитника Хусрава Тоирова из Таджикистана.

Тоиров перешел в Шахтер из казахстанского Атырау, сообщает официальный сайт горняков.

Тоиров подписал с Шахтером контракт до 2028 года.

Тоиров - воспитанник таджикистанского клуба Локомотив-Памир, за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го года в 15 лет.

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В августе 2022 года он перешел в Атырау, за который сыграл 11 матчей и отличился двумя голевыми передачами.

Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана, за которую провел 5 матчей.



Трансферное окно в Украине закрывается 1 марта.

Ранее Шахтер объявил о подписании 18-летнего венесуэльского форварда Кевина Келси.

Перед этим «горняки» оформили трансфер грузинского защитника Георгия Гочолейшвили.

Также в донецкий клуб вернулся Ярослав Ракицкий.