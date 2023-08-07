Трубин оказался не нужным. Финалист Лиги чемпионов подписал голкипера из Баварии

7 августа, 22:04
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Ян Зоммер (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

Ян Зоммер (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

Миланский Интер официально объявил о трансфере Яна Зоммера.

Итальянский клуб сумел переманить швейцарского вратаря из Баварии.

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Детали контракта не сообщаются.

https://twitter.com/Inter/status/1688614981128925184

В прошлом сезоне Зоммер провел за Баварию 36 поединков, в которых 12 раз сохранил свои ворота «сухими».

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Напомним, Интер также рассматривал подписания Анатолия Трубина, однако договориться с Шахтером не удалось. Украинский голкипер близок к переезду в стан чемпиона Португалии.

Ранее сообщалось, что Динамо готово подписать форварда Ювентуса.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Интер ФК Шахтер

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