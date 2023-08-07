Трубин оказался не нужным. Финалист Лиги чемпионов подписал голкипера из Баварии
Ян Зоммер (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)
Миланский Интер официально объявил о трансфере Яна Зоммера.
Итальянский клуб сумел переманить швейцарского вратаря из Баварии.
Детали контракта не сообщаются.
В прошлом сезоне Зоммер провел за Баварию 36 поединков, в которых 12 раз сохранил свои ворота «сухими».
Напомним, Интер также рассматривал подписания Анатолия Трубина, однако договориться с Шахтером не удалось. Украинский голкипер близок к переезду в стан чемпиона Португалии.
Ранее сообщалось, что Динамо готово подписать форварда Ювентуса.