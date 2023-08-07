Отличные условия. Чемпион Португалии согласовал трансфер голкипера сборной Украины

7 августа, 16:19
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Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Анатолий Трубин вскоре покинет донецкий Шахтер и продолжит карьеру в Европе.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, «горняки» приняли предложение Бенфики по поводу трансфера голкипера.

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По информации источника, Бенфика заплатит за 22-летнего украинца 10 миллионов евро + еще 1 млн бонусами + 40% от суммы чистой прибыли с перепродажи.

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Отмечается, что Трубин не вернулся с Шахтером в Украину после благотворительного поединка с топ-клубом Англии.

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Действующий контракт Анатолия с донецким клубам истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины официально перебрался в Жирону.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Шахтер Анатолий Трубин

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