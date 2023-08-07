Отличные условия. Чемпион Португалии согласовал трансфер голкипера сборной Украины
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер Донецк)
Анатолий Трубин вскоре покинет донецкий Шахтер и продолжит карьеру в Европе.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, «горняки» приняли предложение Бенфики по поводу трансфера голкипера.
По информации источника, Бенфика заплатит за 22-летнего украинца 10 миллионов евро + еще 1 млн бонусами + 40% от суммы чистой прибыли с перепродажи.
Отмечается, что Трубин не вернулся с Шахтером в Украину после благотворительного поединка с топ-клубом Англии.
Действующий контракт Анатолия с донецким клубам истекает летом следующего года.
Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины официально перебрался в Жирону.