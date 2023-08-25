Футболист сборной Украины перешел в итальянский клуб 25 августа, 16:15 Виктор Коваленко (Фото:ФК Эмполи)

Украинский полузащитник Виктор Коваленко будет выступать за Эмполи.

Пресс-служба итальянского клуба официально сообщила, что 27-летний игрок будет играть за команду на правах аренды.

У Эмполи также есть право выкупа по окончанию арендного соглашения.

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"Ciao ragazzi, sono Viktor Kovalenko e sono felice di esser con voi!" 💙😍 pic.twitter.com/vnyTCbjELO — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 25, 2023

Коваленко в 2021 году стал игроком Аталанты, однако за все это время сыграл за команду из Бергамо всего три минуты.

Виктор выступал за Специю на правах аренды два сезона. За это время он провел 47 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Напомним, по итогу прошлого сезона Специя вылетела в Серию Б, а Эмполи занял 14 место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Шевченко официально объявил о трансфере футболиста сборной Украины. Игрок уже успел прокомментировал переход в итальянскую команду.