Футболист сборной Украины перешел в итальянский клуб

25 августа, 16:15
Поделиться:
Виктор Коваленко (Фото:ФК Эмполи)

Виктор Коваленко (Фото:ФК Эмполи)

Украинский полузащитник Виктор Коваленко будет выступать за Эмполи.

Пресс-служба итальянского клуба официально сообщила, что 27-летний игрок будет играть за команду на правах аренды.

Читайте также:
Михаил Мудрик не появился на тренировке Челси — видео

У Эмполи также есть право выкупа по окончанию арендного соглашения.

Видео дня

Коваленко в 2021 году стал игроком Аталанты, однако за все это время сыграл за команду из Бергамо всего три минуты.

Виктор выступал за Специю на правах аренды два сезона. За это время он провел 47 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Читайте также:
Первые слова. Довбик отреагировал на фантастический дебют за Жирону

Напомним, по итогу прошлого сезона Специя вылетела в Серию Б, а Эмполи занял 14 место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что бывший клуб Шевченко официально объявил о трансфере футболиста сборной Украины. Игрок уже успел прокомментировал переход в итальянскую команду.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Виктор Коваленко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X