«Шаг к выздоровлению». Легендарный голкипер покинул реанимацию после кровоизлияния в мозг — фото
Эдвин ван дер Сар (Фото:ФК Аякс)
Бывший вратарь сборной Нидерландов и Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар вышел из реанимации, однако до сих пор находится в больнице.
У нидерландца на отдыхе в Хорватии произошло кровоизлияние мозг, после которого Эдвина срочно доставили в больницу в Сплите.
Впоследствии в социальных сетях ван дер Сара вышло сообщение, в котором легендарный голкипер заверил, что с ним все хорошо и он надеется в ближайшее время вернуться домой.
«Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я до сих пор в больнице.
Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!", — написал Эдвин ван дер Сар.
На протяжении карьеры ван дер Сар выступал за Аякс, Ювентус, Манчестер Юнайтед.
На его счету 130 матчей за сборную Нидерландов, с которой дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).
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