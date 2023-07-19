«Шаг к выздоровлению». Легендарный голкипер покинул реанимацию после кровоизлияния в мозг — фото 19 июля, 09:24 Эдвин ван дер Сар (Фото:ФК Аякс)

Бывший вратарь сборной Нидерландов и Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар вышел из реанимации, однако до сих пор находится в больнице.

У нидерландца на отдыхе в Хорватии произошло кровоизлияние мозг, после которого Эдвина срочно доставили в больницу в Сплите.

Впоследствии в социальных сетях ван дер Сара вышло сообщение, в котором легендарный голкипер заверил, что с ним все хорошо и он надеется в ближайшее время вернуться домой.

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«Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я до сих пор в больнице.

Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!", — написал Эдвин ван дер Сар.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0 — Edwin van der Sar (@vdsar1970) July 18, 2023

На протяжении карьеры ван дер Сар выступал за Аякс, Ювентус, Манчестер Юнайтед.

На его счету 130 матчей за сборную Нидерландов, с которой дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).

Ранее ультрас ПСЖ оставили грозное послание потенциальному новичку команды, выступающему за туринский Ювентус.