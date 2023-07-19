«Шаг к выздоровлению». Легендарный голкипер покинул реанимацию после кровоизлияния в мозг — фото

19 июля, 09:24
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Эдвин ван дер Сар (Фото:ФК Аякс)

Эдвин ван дер Сар (Фото:ФК Аякс)

Бывший вратарь сборной Нидерландов и Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар вышел из реанимации, однако до сих пор находится в больнице.

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У нидерландца на отдыхе в Хорватии произошло кровоизлияние мозг, после которого Эдвина срочно доставили в больницу в Сплите.

Впоследствии в социальных сетях ван дер Сара вышло сообщение, в котором легендарный голкипер заверил, что с ним все хорошо и он надеется в ближайшее время вернуться домой.

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«Мы хотим поблагодарить всех за все замечательные сообщения поддержки. Я рад сообщить, что уже не нахожусь в отделении интенсивной терапии. Но я до сих пор в больнице.

Я надеюсь, что смогу вернуться домой на следующей неделе и сделать следующий шаг к своему выздоровлению!", — написал Эдвин ван дер Сар.

На протяжении карьеры ван дер Сар выступал за Аякс, Ювентус, Манчестер Юнайтед.

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На его счету 130 матчей за сборную Нидерландов, с которой дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).

Ранее ультрас ПСЖ оставили грозное послание потенциальному новичку команды, выступающему за туринский Ювентус.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед ФК Ювентус Аякс Реанимация

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