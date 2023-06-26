«Как можно думать о футболе?»: Луческу назвал причину, почему не покинул Динамо Киев 26 июня, 07:25 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо Киев)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, что ему тяжело работается в Украине во время полномасштабной войны с Россией.

Румынский специалист рассказал, что ситуация очень сложная, однако футбол дает возможность понять, что жизнь продолжается.

«Ситуация сложная, очень сложная. Никто не знает, чем она закончится. Тренировки часто прерываются, приходится идти в укрытие. Во время игр чемпионата может прозвучать сирена. Ты прекращаешь играть, бежишь в раздевалку, ждешь час, потом продолжаешь.

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Зрителей нет. Как можно думать о футболе? Если бы не было футбола, все было бы сложнее. Футбол дает ощущение, что жизнь продолжается. Именно поэтому я не уехал из Украины.

Мне пришлось остаться, даже когда ситуация ухудшилась. Это вопрос ответственности, уважения к людям и болельщикам.

Да, в следующем сезоне мы будем играть в Лиге конференций. Мы продали лучших игроков в Англию и Испанию, состав состоит из 19−20 летних игроков, они хорошо прогрессируют", — приводит слова тренера Bresciaoggi.

Ранее сообщалось, что Динамо сделало форму для EA Sports, чтобы привлечь внимание мира к войне.

Напомним, главный тренер киевского Динамо получал предложение от клуба Криштиану Роналду.