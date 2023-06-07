Тур в США. Лео Месси определился с продолжением карьеры и станет одноклубником украинца — журналист
Месси перейдет в Интер Майами (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
Аргентинский нападающий, который недавно покинул ПСЖ на правах свободного агента, подпишет контракт с клубом МЛС.
Об этом сообщил журналист Гильем Балаге в своем Twitter-аккаунте. По его информации, Месси предпочел трансфер в клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами, за который выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
Также, по информации The Athletic, Месси отказал Аль-Хилалю, который предлагал ему космическую зарплату. Вариант с Барселоной тоже отпал.
За ПСЖ семикратный обладатель Золотого мяча сыграл 74 матчей, забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.
Напоминаем, недавно отец Лео заявил, что его сын хотел бы вернуться в каталанский клуб.
Ранее сообщалось, что Месси получил предложение от одного из английских клубов.