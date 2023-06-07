Тур в США. Лео Месси определился с продолжением карьеры и станет одноклубником украинца — журналист

7 июня, 20:00
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Месси перейдет в Интер Майами (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Месси перейдет в Интер Майами (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Аргентинский нападающий, который недавно покинул ПСЖ на правах свободного агента, подпишет контракт с клубом МЛС.

Об этом сообщил журналист Гильем Балаге в своем Twitter-аккаунте. По его информации, Месси предпочел трансфер в клуб Дэвида Бекхэма Интер Майами, за который выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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Также, по информации The Athletic, Месси отказал Аль-Хилалю, который предлагал ему космическую зарплату. Вариант с Барселоной тоже отпал.

За ПСЖ семикратный обладатель Золотого мяча сыграл 74 матчей, забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

Напоминаем, недавно отец Лео заявил, что его сын хотел бы вернуться в каталанский клуб.

Ранее сообщалось, что Месси получил предложение от одного из английских клубов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси

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