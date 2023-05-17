Мудрику ищут новую команду. Челси хочет избавиться от звездного украинца — СМИ 17 мая, 12:14 Михаил Мудрик на тренировке (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

В январе этого года лондонский клуб приобрел Михаила Мудрика за 100 млн евро. Однако уже летом Челси будет искать новые варианты продолжения карьеры для футболиста.

После трансфера из донецкого Шахтера в Челси украинец не смог адаптироваться и стать игроком основы. Поэтому «аристократы» уже ищут новый клуб для Мудрика.

Рассматривается вариант аренды на сезон 2023/2024. Впрочем, если какой-то из клубов предложит сумму, которая покроет большую часть расходов на Мудрика, вингер полноценно сменит команду, сообщает Fichajes.net.

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По информации источника, главными претендентами на 22-летнего украинского футболиста являются Арсенал и Ювентус.

Напомним, что зимой Арсенал также боролся за Мудрика, однако его предложение перебил Челси.

В этом сезоне в составе лондонского клуба Михаил сыграл 15 матчей и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик посетил финал теннисного турнира в Мадриде.