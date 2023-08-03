«Не потянули стоимость». Единый телепул потерял клуб украинской Премьер-лиги — СМИ 3 августа, 16:40 Минай вышел из телепула (Фото:ФК Минай)

Закарпатский Минай вышел из телепула УПЛ с участием 12 украинских клубов.

Об этом сообщает KDK.

По информации источника, клуб не против проекта, но не может выполнить требования по продакшену, которые поставил транслятор.

«Приехали. По нашей информации, Минай выходит из телепула.

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Закарпатский клуб сообщил УПЛ, что они не против идеи телепула, но не вытягивают требования по продакшену (соответственно, его стоимость), которые поставило Мегого.

Начиная уже со второго тура матчи Миная будут транслироваться на ютубе, региональных каналах Суспільного и Спорт 1. То есть — как Рух.

Телепул продержался 1 тур", — написали в Telegram-канале KDK.

Отметим, что в первом туре УПЛ Минай уступил киевскому Динамо (4:1).

Во втором матче этого сезона закарпатский клуб примет новичка лиги — ЛНЗ.