Переход молодого таланта сборной Украины в немецкий топ-клуб оказался на грани срыва — журналист

8 августа, 14:23
Мудрик, вероятно, останется в Шахтере (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Мудрик, вероятно, останется в Шахтере (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик, скорее всего, не перейдет в леверкузенский Байер, сообщает журналист Мануэль Фет.

По информации журналиста, переход 21-летнего полузащитника в Байер стал практически невозможен из-за позиции Шахтера.

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Отмечается, что «горняки» в переговорах с леверкузенским клубом часто меняли свою позицию, что поставило потенциальный трансфер под большое сомнение.

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«Стороны договорились несколько месяцев назад, но теперь, кажется, соглашения нет», — отметил Фет.

https://twitter.com/ManuelVeth/status/1556377457871032320

Ранее директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна сообщил, что клуб получил официальное предложение от Байера по трансферу Михаила Мудрика, а сам футболист заявил, что не прочь перейти в леверкузенский клуб.

Впоследствии сообщалось, что Байер согласовал условия контракта с Мудриком и достиг принципиальной договоренности о трансфере с Шахтером.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины Байер Леверкузен

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