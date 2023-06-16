«Особое место»: Мудрик сделал признание по поводу поездки на чемпионат Европы U-21
Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями по поводу вызова в молодежную национальную команду на чемпионат Европы 2023.
Украинский футболист признался, что отправиться на европейский чемпионат для него являются честью.
«Я поеду. Я хочу помочь команде.
Я многое с ней прошел, она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не поехать", — сказал Мудрик в интервью ВЗБІРНА.
Сборная Украины U-21 начнет свой путь на Чемпионате Европы 21 июня. В групповом этапе украинцы встретятся с Хорватией (21 июня), Румынией (24 июня) и Испанией (27 июня).
Ранее сообщалось, что Шевченко спрогнозировал будущее Мудрика в лондонском клубе.