«Особое место»: Мудрик сделал признание по поводу поездки на чемпионат Европы U-21

16 июня, 18:17
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Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик поделился впечатлениями по поводу вызова в молодежную национальную команду на чемпионат Европы 2023.

Украинский футболист признался, что отправиться на европейский чемпионат для него являются честью.

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«Я поеду. Я хочу помочь команде.

Я многое с ней прошел, она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не поехать", — сказал Мудрик в интервью ВЗБІРНА.

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Сборная Украины U-21 начнет свой путь на Чемпионате Европы 21 июня. В групповом этапе украинцы встретятся с Хорватией (21 июня), Румынией (24 июня) и Испанией (27 июня).

Ранее сообщалось, что Шевченко спрогнозировал будущее Мудрика в лондонском клубе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Михаил Мудрик

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