«Я не знаю, с чем это можно сравнить»: Мудрик назвал главную проблему в Челси 14 августа, 16:30 Михаил Мудрик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинский футболист Михаил Мудрик высказался по поводу адаптации в лондонском клубе.

22-летний вингер признался, что оказался под большим давлением после перехода в Челси.

«С тем давлением, с которым и столкнулся здесь… Я даже не знаю, с чем это можно сравнить, потому что каждый твой шаг отслеживается, каждый твой вздох. Можешь просто не в том направлении посмотреть — уже кто-то сделает об этом видео или что-то расскажет и будет на твоем имени делать себе рекламу. Мол, посмотрите, что он делает.

Видео дня

Даже просто все началось с того, что когда я только приехал, нашли мои видео. Первое видео было, где мне 15 лет, другое — два года назад, в котором мы пели песню. Из меня сделали расиста… Я приезжаю в другую страну, все тяжело и просто начинается с того, что находят какое-то видео.

До этого всем все было нормально, а вот когда я перешел, это стало ненормальным. И таких примеров очень много. Знаешь, это все собирается. В то время, как у команды у команды плохие результаты и оно все одно на одно…

Было очень сложно от этого всего отделяться, потому что каждый день что-то новое: то ты не так в футбол играешь, то ты расист, то находит какие-то видео с тиктоков и говорят: «Как этот чудной может стоить сто миллионов?», — рассказал Мудрик в интервью Бомбардир.

Напомним, Михаил Мудрик тепло встретил родителей в Англии.

Ранее сообщалось, украинец испортил безумный шанс похоронить Ливерпуль на последних минутах матча.