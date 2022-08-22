Шахтер перед стартом нового сезона украинской Премьер-лиги вернул своего бывшего игрока

22 августа, 16:52
Петряк подписал контракт на четыре года (Фото:ФК Шахтер)

Петряк подписал контракт на четыре года (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер перед стартом нового сезона украинской Премьер-лиги объявил о подписании украинского полузащитника Ивана Петряка, который ранее уже выступал за «горняков».

Петряк, последним клубом которого был венгерский МОЛ Фехервар, подписал с Шахтером контракт на четыре года, сообщает официальный сайт «горняков».

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1561632365784473600

Футболист уже успел провести тренировку в донецкой команде.

Видео дня

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1561686789810708490

Ранее Петряк уже выступал за Шахтер, перейдя в донецкий клуб в 2016 году из луганской Зари. После подписания контракта с Шахтером Петряк еще сезон отыграл в Заре в аренде, а дебютировал за «горняков» в июле 2017 года.

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Сезон-2018/19 Петряк провел в аренде в венгерском Ференцвароше, а летом 2019 года он подписал контракт с МОЛ Фехерваром, за который выступал последние три года.

Ранее Шахтер объявил о подписании футболиста венгерского Ференцвароша и сборной Украины Александра Зубкова.

Перед этим из бельгийского Андерлехта в Шахтер перешел бывший защитник киевского Динамо Богдан Михайличенко.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер Іван Петряк

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