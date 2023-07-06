ПСЖ объявил о подписании трехкратного победителя Лиги чемпионов 6 июля, 17:43 Марко Асенсио (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Футболист сборной Испании Марко Асенсио официально перешел в ПСЖ.

Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.

27-летний игрок перебрался во французский клуб на правах свободного агента. Ранее испанец покинул мадридский Реал по окончанию контракта.

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Напомним, Асенсио выступал за Реал с 2014 года, за это время он забил 61 гол и отдал 32 результативных передачи в 285 матчах.

Вместе с Реалом он завоевал 17 трофеев: три Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, три победы в чемпионате Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил трансфер финалиста Лиги чемпионов.

Отметим, президент французского клуба сделал резонансное заявление о будущем Мбаппе в клубе.