ПСЖ объявил о подписании трехкратного победителя Лиги чемпионов
Марко Асенсио (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Футболист сборной Испании Марко Асенсио официально перешел в ПСЖ.
Стороны заключили соглашение до лета 2026 года.
27-летний игрок перебрался во французский клуб на правах свободного агента. Ранее испанец покинул мадридский Реал по окончанию контракта.
Напомним, Асенсио выступал за Реал с 2014 года, за это время он забил 61 гол и отдал 32 результативных передачи в 285 матчах.
Вместе с Реалом он завоевал 17 трофеев: три Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка УЕФА, три победы в чемпионате Испании, один Кубок Испании и три Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что ПСЖ оформил трансфер финалиста Лиги чемпионов.
Отметим, президент французского клуба сделал резонансное заявление о будущем Мбаппе в клубе.