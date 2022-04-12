Владельцы ПСЖ решили продать клуб — СМИ 12 апреля, 13:46 Цей матеріал також доступний українською Нассер Аль-Хелаифи устал от провалов ПСЖ на международном уровне (Фото:ФК ПСЖ)

Катарские владельцы ПСЖ намерены продать парижский клуб, сообщил испанский журналист Эду Агирре в программе El Chiringuito.

По информации Агирре, компания Qatar Sports Investments, владеющая клубом с 2011 года, начнет поиск покупателей, а президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи покинет свой пост.

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Отмечается, что в клуб было вложено много денег, но ПСЖ не добивается успеха на международном уровне, что не устраивает владельцев клуба.

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Ожидается, что после ЧМ-2022 в Катаре бюджет ПСЖ будет существенно сокращен, так что о громких трансферах можно забыть.

Следует отметить, что после того как Qatar Sports Investments владеет клубом ПСЖ так и не удалось выиграть Лигу чемпионов, а наибольшим достижением клуба был выход в финал турнира в 2020 году, когда парижане уступили Баварии (0:1).

В этом сезоне ПСЖ остановился на стадии 1/8 финала, проиграв Реалу.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович, который из-за санкций был отстранен от управления Челси и вынужден продать клуб, заинтересован в покупке испанской Валенсии.

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