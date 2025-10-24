Победитель легендарного финала Лиги чемпионов возглавил клуб, куда «сватали» Реброва

Об этом сообщает официальный сайт Панатинаикоса.

Детали сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, контракт тренера рассчитан на 2,5 года, а его зарплата составит около 5 миллионов евро в год.

Бенитес — один из самых титулованных тренеров мира. Он выигрывал Лигу чемпионов, два Кубка УЕФА, Клубный чемпионат мира и ряд других трофеев.

Особенно знаковой является его победа в Лиге чемпионов в 2005 году. Тогда Ливерпуль под его руководством в финале проигрывал Милану 0:3 после первого тайма, но сравнял счет и выиграл в серии пенальти. В составе «россонери» тогда выступал легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Последним клубом Бенитеса была Сельта, которую он возглавлял с июля 2023-го по март 2024 года.

До Панатинаикоса Бенитес возглавлял такие клубы: Реал Мадрид Кастилья, Вальядолид, Осасуна, Эстремадура, Тенерифе, Валенсия, Ливерпуль, Интер, Челси, Наполи, Реал Мадрид, Ньюкасл Юнайтед, Далянь Ифан, Эвертон, Сельта.

Ранее сообщалось, что кандидатом на пост главного тренера Панатинаикоса является наставник сборной Украины Сергей Ребров. Специалист подтвердил интерес от клубов, но заявил, что останется в сборной Украины.