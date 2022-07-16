СМИ назвали клуб, в который перейдет Ракицкий

16 июля, 19:48
Ярослав Ракицкий выступал за Шахтер в течение 2006−2019 годов (Фото:ФК Шахтер)

Ярослав Ракицкий выступал за Шахтер в течение 2006−2019 годов (Фото:ФК Шахтер)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который после начала полномасштабной войны в Украине покинул российский Зенит, вернется к донецкому Шахтеру, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

По информации источника, Шахтер должен официально объявить о возвращении Ракицкого в ближайшее время.

Ракицкий после разрыва контракта с Зенитом находится в статусе свободного агента, так что может достаться донецкому клубу бесплатно.

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Ракицкий играл за Шахтер в 2006-2019 годах, после чего перешел в санкт-петербургский Зенит, который покинул после начала полномасштабной войны в Украине.

После отъезда из России Ракицкий начал тренироваться с харьковским Металлистом и сыграл за него в товарищеском матче, а позже присоединился к Шахтеру.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, донецкий клуб не подписывал с Ракицким контракт и футболиста пригласили только для участия в товарищеских матчах.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Ярослав Ракицкий

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