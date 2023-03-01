Динамо усилилось талантливым 19-летним легионером 1 марта, 22:53 Рамадани — один из самых перспективных игроков Северной Македонии (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо объявило о подписании 19-летнего северомакедонского полузащитника из клуба Шкендия Решата Рамадани.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Рамадани будет выступать в киевском клубе под 92-м номером.

Остальные детали контракта, а также его срок не сообщаются.

Рамадани считается одним из самых перспективных игроков Северной Македонии и начал привлекаться в молодежную сборную страны, за которую на данный момент сыграл три матча.

Видео дня

Сообщается, что дебютировав за Шкендию в прошлом сезоне, уже в этом сезоне он стал основным игроком команды.

Ранее сообщалось, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернулся в киевское Динамо после аренды в словацком Словане.

Также в последний день трансферного окна защитник Никита Бурда на права аренды перешел из столичного клуба в луганскую Зарю.