Динамо усилилось талантливым 19-летним легионером

1 марта, 22:53
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Рамадани — один из самых перспективных игроков Северной Македонии (Фото:ФК Динамо)

Рамадани — один из самых перспективных игроков Северной Македонии (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо объявило о подписании 19-летнего северомакедонского полузащитника из клуба Шкендия Решата Рамадани.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Рамадани будет выступать в киевском клубе под 92-м номером.

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Остальные детали контракта, а также его срок не сообщаются.

Рамадани считается одним из самых перспективных игроков Северной Македонии и начал привлекаться в молодежную сборную страны, за которую на данный момент сыграл три матча.

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Сообщается, что дебютировав за Шкендию в прошлом сезоне, уже в этом сезоне он стал основным игроком команды.

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Ранее сообщалось, что венесуэльский форвард Эрик Рамирес вернулся в киевское Динамо после аренды в словацком Словане.

Также в последний день трансферного окна защитник Никита Бурда на права аренды перешел из столичного клуба в луганскую Зарю.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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