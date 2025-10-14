Звезда Барселоны травмировался и рискует пропустить матч с Реалом в чемпионате Испании

14 октября, 15:15
Роберт Левандовский — форвард сборной Польши и Барселоны (Фото: REUTERS/Nacho Doce)

Польскому форварду Барселоны Роберту Левандовскому диагностирован разрыв мышцы бицепса бедра левой ноги.

Об этом каталонский клуб пишет в своих социальных сетях.

Официально в Барселоне не сообщают о сроках восстановления 37-летнего футболиста. Отмечается, что возвращение Роберта на поле будет зависеть от хода процесса восстановления.

По данным Mundo Deportivo, Левандовский получил повреждение в составе сборной Польши в матче отбора к чемпионату мира-2026 против Литвы (2:0).

Сообщается, что польский форвард пропустит около месяца и не поможет своей национальной команде в решающих играх отбора на ЧМ-2026 в ноябре. Также из-за этой травмы Роберт не сыграет в матче 10-го тура Ла Лиги с Реалом. Эль Класико запланировано на 26 октября.

Отметим, в текущем сезоне 37-летний Левандовский провел девять матчей и забил четыре гола за Барселону.

После 8-го тура каталонцы занимают второе место, отставая от Реала всего на два балла. В следующем матче команда Ганса-Дитера Флика будет принимать дома Жирону (18 октября), а подопечные Хаби Алонсо сыграют на выезде против Хетафе (19 октября).

Редактор: Александр Волочан

