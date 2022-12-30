Роналду подписал контракт с новым клубом — СМИ

30 декабря, 21:49
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Роналду будет зарабатывать в новом клубе около 200 млн евро (Фото:REUTERS/John Sibley)

Роналду будет зарабатывать в новом клубе около 200 млн евро (Фото:REUTERS/John Sibley)

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским Аль-Насром, сообщает Al Arabiya.

По информации источника, 37-летний португалец заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

https://twitter.com/AlArabiya_Brk/status/1608877532866035714?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608877532866035714%7Ctwgr%5Ed7281859389aef8dd9a4c53446e034f914b0641f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Ffootball%2F2022%2F12%2F30%2F918920%2Fronaldu-pidpysav-kontrakt-z-al-nasrom-zmi

Информацию о близком переходе Роналду в Аль-Наср также обнародовал авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Видео дня

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1608901363769171968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608901363769171968%7Ctwgr%5E61840031659083e368a730652e5b667c59721794%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F609243-romano-podtverdil-perehod-ronaldu-v-al-nasr

"Продолжается встреча для проверки всех деталей контракта и документов", - отметил Романо.

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Он добавил, что зарплата португальца, как и ожидалось, с учетом спонсорских контрактов составит около 200 млн евро в год.

Перед этим Роналду выступал за Манчестер Юнайтед, который в ноябре объявил о разрыве с ним контракта. Это произошло на фоне скандального интервью, в котором футболист раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Криштиану Роналду Сборная Португалии

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