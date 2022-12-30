Роналду подписал контракт с новым клубом — СМИ 30 декабря, 21:49 Роналду будет зарабатывать в новом клубе около 200 млн евро (Фото:REUTERS/John Sibley)

Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским Аль-Насром, сообщает Al Arabiya.

По информации источника, 37-летний португалец заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

Информацию о близком переходе Роналду в Аль-Наср также обнародовал авторитетный журналист Фабрицио Романо.

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"Продолжается встреча для проверки всех деталей контракта и документов", - отметил Романо.

Он добавил, что зарплата португальца, как и ожидалось, с учетом спонсорских контрактов составит около 200 млн евро в год.

Перед этим Роналду выступал за Манчестер Юнайтед, который в ноябре объявил о разрыве с ним контракта. Это произошло на фоне скандального интервью, в котором футболист раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.