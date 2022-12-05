Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роналду — СМИ 5 декабря, 16:44 Официально о трансфере объявлено не было (Фото:Marca)

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, с которым недавно Манчестер Юнайтед расторг контракт, перейдет в Аль-Наср из Саудовской Аравии, утверждает испанское издание Marca.

Сообщается, что Роналду официально станет игроком Аль-Насра 1 января 2023 года, а его контракт будет рассчитан на 2,5 сезона.

Ожидается, что в новом клубе он будет получать около 200 млн евро за сезон, включая доходы от рекламы.

Видео дня

В таком случае переход в аравийский клуб сделает Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.



Ранее сообщалось, что в трансфере Роналду заинтересован бразильский Фламенго.

Также ходили слухи, что Роналду может продолжить карьеру в ПСЖ, где выступают такие звезды как Лионель Месси и Неймар.