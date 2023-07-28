«Не нужно идти в Жирону»: легендарный украинский тренер выбрал для Довбика топ-клуб из Англии 28 июля, 17:42 Артем Довбик (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Легенда киевского Динамо Йожеф Сабо оценил перспективы Артема Добвика на европейской арене.

Специалист считает, что форвард не должен переходить в Жирону, которая активно пытается приобрести игрока.

«Иностранцы считают, что СК Днепр-1 держит Довбика в тюрьме, не хотят его продавать дешево. Я вообще не понимаю Коломойского. У него есть куча денег и не знает, что с ними делать, а команду как следует поддержать не может. СК Днепр-1 нужно было усилиться перед Лигой чемпионов. Почему Шахтер покупает бразильцев, а Коломойский не может?

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Что касается Жироны, то Довбику туда не нужно идти, он заслуживает лучшей команды. Ему хорошо бы подошел английский чемпионат. Довбик фактурный, умеющий перекрывать корпусом. Если Тоттенхэм продаст Кейна, то рекомендую им рассмотреть Довбика.

Жирона — это посредственная команда. Кричали, что Цыганков через год оттуда уйдет в Ман Сити, но предложений по нему до сих пор нет", — сказал Сабо в интервью FanDay.



Напомним, Днепр-1 в матче с четырьмя голами проиграл на старте квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, полузащитник сборной Украины перешел из Динамо в европейский клуб.