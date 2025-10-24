«Это ужас». Маркевич разнес Шахтер после поражения от Легии на последней минуте

Бывший тренер Металлиста, Днепра и Карпат Мирон Маркевич резко высказался об игре Шахтера после поражения от Легии (1:2) во втором туре Лиги конференций.

Об этом сообщает BLIK.ua.

«Я не знаю, но так нельзя в футбол играть. Почему так слабо выглядел Шахтер — это вопрос к тренерам и футболистам. За весь матч не создать ни одного момента — это ужас. А последние 15 минут вообще что-то непонятное происходило на поле», — сказал Маркевич.

Специалист раскритиковал стиль игры команды, назвав его устаревшим.

«Шахтер играет в футбол вчерашнего дня — перекатывают мяч назад и поперек. Никто не берет игру на себя, все делают пешком. Возможно, к Кудривке готовятся», — иронично добавил тренер.

Маркевич отметил, что после забитого гола команда должна была добавлять, но вместо этого допускала вопиющие ошибки.

«Можно и проиграть, но сама игра вызывает очень много вопросов. Это стоячий футбол.

в Украине играют почти без зрителей, но сегодня тысяч 20 было на трибунах. Так играйте же вы для болельщиков, а не ходите пешком! Такое впечатление, что футболисты Шахтера ночью мешки разгружали", — подытожил он.

